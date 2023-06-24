СМИ: готовится бой на Батайском мосту
Бойцы ЧВК "Вагнер", захватившие штаб управления Южного военного округа минобороны РФ, готовят бой на Батайском мосту.
Информацию об этом распространил портал Gulagu.net.
Подтверждается информация о том, что "вагнеровцы" уничтожили три вертолета ВС РФ. По данным издания, на борту были группы спецназа, которым якобы приказали ликвидировать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Уткина и их сообщников.
По предварительным данным, со всего юга стягивались силовики для деблокировки Ростова-на-Дону и захвата Пригожина.
"В районе Батайского моста возможно сражение в ближайшее время. На сторону Пригожина частично перешла 22 бригада спецназа ГРУ МинОбороны РФ с личным составом и некоторые пограничники", - сказано в сообщении.
В издание тем временем добавили, что вся вышеперечисленная информация не подтверждена.