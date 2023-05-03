



СМИ: Два человека погибли в результате взрыва на военной базе в Иране

Во вторник вечером на базе в Иране, принадлежащей КСИР, произошел взрыв, в результате которого погибли двое рабочих, сообщают местные СМИ. О повреждениях в результате взрыва не сообщается.



Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что взрыв произошел во время “перемещения боеприпасов” на базе гвардии на окраине города Дамган в северной провинции Семнан.



В отчете не приводится никаких других подробностей об источнике взрыва. В IRNA добавили, что инцидент расследуется.



Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило в своем медиа-канале Telegram, что в результате взрыва двое рабочих на базе погибли и трое получили ранения.



Гвардия, чьи экспедиционные силы действуют на всем Ближнем Востоке и помогают союзным с Ираном группировкам, таким как ливанская “Хизбалла” и палестинская группировка ХАМАС, и иранские вооруженные силы уже становились объектами нападений, усиливая напряженность в регионе.

