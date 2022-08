СМИ: арабы из Шуафата запустили салюты по случаю теракта в Иерусалиме

Жители района Шуафат в Иерусалиме запустили салюты по случаю теракта, который произошел ночью у Стены Плача.



Соответствующее видео было опубликовано в сети.



"Прославление терроризма должно считаться терроризмом", "В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что тех, кто совершает теракты, меньшинство, а большинство из них хотят мира, покажите им это!", — написали в комментариях под видео люди, которые в этот момент переживали за раненых.





Celebrations in Shu’afat neighborhood after the news of the terror attack near David’s Tomb tonight. pic.twitter.com/aspmaSJggu