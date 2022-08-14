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СМИ: арабы из Шуафата запустили салюты по случаю теракта в Иерусалиме
14.08.2022 12:41 Александр Юзовский

СМИ: арабы из Шуафата запустили салюты по случаю теракта в Иерусалиме

Жители района Шуафат в Иерусалиме запустили салюты по случаю теракта, который произошел ночью у Стены Плача.

Соответствующее видео было опубликовано в сети.

"Прославление терроризма должно считаться терроризмом", "В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что тех, кто совершает теракты, меньшинство, а большинство из них хотят мира, покажите им это!", — написали в комментариях под видео люди, которые в этот момент переживали за раненых.

 

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