Смертоносный ураган в Ливии: размыта плотина, пропали люди

На Ливию обрушился смертоносный ураган "Даниэль", из-за которого размыло плотину.



По данным местных СМИ, из-за разбушевавшейся стихии погибли около двух тысяч человек.



Из-за разрушения плотины под воду ушли несколько кварталов ливийского города Дерни. В результате происшествия без вести пропали около восьми тысяч человек.



В связи с происшествием объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Devastation in Derna as one official says a quarter of the city in eastern #Libya has been destroyed in #StormDaniel, with 1,000 bodies recovered so far - with many more missing #درنة #إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث pic.twitter.com/H5SFkPE5pf — sebastian usher (@sebusher) September 12, 2023

Devastation in Derna as one official says a quarter of the city in eastern #Libya has been destroyed in #StormDaniel, with 1,000 bodies recovered so far - with many more missing #درنة #إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث pic.twitter.com/H5SFkPE5pf — sebastian usher (@sebusher) September 12, 2023

"Pray for LIBYA!''



Mediterranean storm Daniel caused devastating floods in Libya that broke dams and swept away entire neighborhoods in multiple coastal towns in the east of the North African nation. #PrayForMorocco #floods #Morocco #discover #StormDaniel pic.twitter.com/iMXElqVuqp — gofreebooks (@gofreebooks) September 12, 2023