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Смертоносный ураган в Ливии: число жертв стремительно растет
12.09.2023 12:30 Алина Груднева

Смертоносный ураган в Ливии: число жертв стремительно растет

В Ливии число жертв из-за смертоносного урагана "Даниэль" возросло до трех тысяч человек.

По данным местного телеканала Al Hadath, информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

В свою очередь, Красный Полумесяц отмечает, что пропавшими без вести считаются минимум девять тысяч человек.

По прогнозам, число жертв вырастет до 10 тысяч, а пропавших без вести - до 100 тысяч человек.

Напомним, что из-за урагана "Даниэль" в одном из ливийских городов размыло платину, из-за чего многие кварталы ушли под воду.

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