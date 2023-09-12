



Смертоносный ураган в Ливии: число жертв стремительно растет

В Ливии число жертв из-за смертоносного урагана "Даниэль" возросло до трех тысяч человек.



По данным местного телеканала Al Hadath, информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения страны.



В свою очередь, Красный Полумесяц отмечает, что пропавшими без вести считаются минимум девять тысяч человек.



По прогнозам, число жертв вырастет до 10 тысяч, а пропавших без вести - до 100 тысяч человек.



Напомним, что из-за урагана "Даниэль" в одном из ливийских городов размыло платину, из-за чего многие кварталы ушли под воду.