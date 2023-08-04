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Смертоносный шторм обрушился на Китай: более миллиона эвакуированных
04.08.2023 13:26 Алина Груднева

Смертоносный шторм обрушился на Китай: более миллиона эвакуированных

На китайскую провинцию Хэбэй обрушился смертоносный шторм.

По данным местных СМИ, более 1,2 млн человек были эвакуированы из своих домов.

Чиновники предупредили, что может пройти месяц, прежде чем паводковые воды отступят.

По данным "Синьхуа", тайфун "Доксури" принес в провинцию проливные дожди. Среднее количество осадков превысило 146 мм.

В период с 29 июля по 1 августа от наводнений пострадали 94 уезда и района, а также 826 поселков на территории Хэбэй.

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