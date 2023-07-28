



Смертельный удар по северным ОПГ: Полиция конфисковала 2,5 млн шекелей

Израильская полиция объявила в четверг, 27 июля, что конфисковала более 2,5 миллионов шекелей у преступной группировки на севере.



Сотрудники полиции Северного округа в сотрудничестве с МАГАВ провели обыски на предприятии в Шфараме по подозрению в отмывании денег и поймали преступников “с поличным”. В результате рейда был обнаружен сейф, в котором находилось 2 649 000 шекелей наличными, а также значительная сумма иностранной валюты.



Полиция провела обыск на предприятии по продаже стройматериалов, которое принадлежало 48-летнему жителю Шфарама, подозреваемому в участии в ОПГ, действующей на Севере.



Операция была частью кампании против рэкета на севере Израиля. Подозревается, что изъятые деньги, были получены в результате вымогательства у владельцев бизнеса и незаконной торговли наркотиками. По словам полиции операция стала “смертельным ударом по преступной группировке с севера”.

