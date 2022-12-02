



Смертельный оползень поглотил автостраду в Бразилии

Оползень на автомагистрали на юге Бразилии унес жизни по меньшей мере двух человек, десятки пропали без вести.



Власти заявили, что поток грязи обрушился на шоссе BR-376 в штате Парана. По меньшей мере 15 легковых автомобилей и шесть грузовиков были засыпаны оползнем.



Спасатели на месте происшествия заявили, что плохая погода и удаленность осложняют поиски.

Na BR-376 avançam os trabalhos de resgate de vítimas e desobstrução após chuva diminuir pic.twitter.com/cDPGiRF1NA — Tribuna do Paraná (@tribunapr) December 1, 2022

Um caminhoneiro registrou imagens impressionantes enquanto estava preso no deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. José Altair Biscaia, de 43 anos, foi levado para o hospital e já recebeu alta pic.twitter.com/WldufIZhVt — O Tempo (@otempo) December 1, 2022

Пожарные используют тепловизионную камеру и собак-спасателей для обнаружения возможных выживших. До 30 человек числятся пропавшими без вести.Водитель грузовика, чья кабина была засыпана оползнем в грязи, был спасен с легкими травмами. 43-летний Хосе Альтаир Бискайя записал на свой телефон видео, на котором он оказался в ловушке."Я жив, слава богу. Я посреди грязи, как раз в уголочке слева от грузовика. Я весь в порезах. Но я жив", - слышно, как он говорит. в кадрах.На данный момент спасено шесть выживших. Среди них мэр прибрежного города Гуаратуба Роберто Юстус и его водитель Клаудио Маргарида.Оползень произошел после нескольких дней сильного дождя в Паране.Оползни не редкость в Бразилии, и общины на склонах холмов часто сметаются, когда обрушиваются промокшие склоны гор. В феврале более 200 человек погибли в результате оползней в городе Петрополис в штате Рио.