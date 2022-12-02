Смертельный оползень поглотил автостраду в Бразилии
Оползень на автомагистрали на юге Бразилии унес жизни по меньшей мере двух человек, десятки пропали без вести.
Власти заявили, что поток грязи обрушился на шоссе BR-376 в штате Парана. По меньшей мере 15 легковых автомобилей и шесть грузовиков были засыпаны оползнем.
Спасатели на месте происшествия заявили, что плохая погода и удаленность осложняют поиски.
Водитель грузовика, чья кабина была засыпана оползнем в грязи, был спасен с легкими травмами. 43-летний Хосе Альтаир Бискайя записал на свой телефон видео, на котором он оказался в ловушке.
"Я жив, слава богу. Я посреди грязи, как раз в уголочке слева от грузовика. Я весь в порезах. Но я жив", - слышно, как он говорит. в кадрах.
На данный момент спасено шесть выживших. Среди них мэр прибрежного города Гуаратуба Роберто Юстус и его водитель Клаудио Маргарида.
Оползень произошел после нескольких дней сильного дождя в Паране.
Оползни не редкость в Бразилии, и общины на склонах холмов часто сметаются, когда обрушиваются промокшие склоны гор. В феврале более 200 человек погибли в результате оползней в городе Петрополис в штате Рио.