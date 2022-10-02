



Смертельный футбол: количество погибших на футбольном матче в Индонезии возросло

Футбольный матч на стадионе "Канджурухан" в городе Маланг в Индонезии закончился гибелью более сотни человек.



По информации главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, после поражения команды Arema FC ее болельщики вышли на поле, чтобы "проучить" проигравших.



Полиция пыталась остановить бунтарей, но те начали атаковать офицеров, завязалась массовая драка. Люди попытались сбежать, но из-за образовавшейся давки около 179 человек оказались затоптанными, еще 180 пострадали. По словам местных врачей, среди погибших есть пятилетний ребенок.



Для разгона дебоширов полиция использовала слезоточивый газ.

