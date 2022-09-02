



Смертельное групповое селфи: в Индии утонули 6 членов семьи

Минувшие выходные в Индии превратились в трагедию для одной из семей, которая отправилась к водопаду Рамада в штате Чхаттисгарха.



Согласно информации The Mirror, двое девушек решили сделать селфи у водопада, но одна из них оступилась и упала в воду. Несколько родственников бросились на выручку, но уже через несколько мгновений спасать нужно было уже их.



Сообщается, что в глубоком водоеме утонули шесть членов одной семьи. Выбраться на берег живой удалось лишь 22-летней девушке.



Водолазы из Государственного агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях извлекли три тела в воскресенье, на следующий день достали еще трех погибших.



Власти заявили, что местные воды опасны для купания, о чем свидетельствуют множественные предупреждающие знаки.