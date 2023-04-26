Смертельное ДТП в Негеве: новые подробности о пострадавших
Среди пострадавших в результате сегодняшнего смертельного ДТП в Негеве оказался ребенок.
По данным больницы Сорока, семилетний мальчик и 40-летний мужчина были доставлены в критическом состоянии.
Кроме того, в аварии пострадала 30-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии.
В свою очередь, еще одна 30-летняя женщина и двое детей в возрасте 3 и 4 года находятся в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, что в результате аварии на шоссе 40 погиб годовалый малыш.