



Смертельное ДТП в Негеве: новые подробности о пострадавших

Среди пострадавших в результате сегодняшнего смертельного ДТП в Негеве оказался ребенок.



По данным больницы Сорока, семилетний мальчик и 40-летний мужчина были доставлены в критическом состоянии.



Кроме того, в аварии пострадала 30-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии.



В свою очередь, еще одна 30-летняя женщина и двое детей в возрасте 3 и 4 года находятся в состоянии средней степени тяжести.



Напомним, что в результате аварии на шоссе 40 погиб годовалый малыш.



