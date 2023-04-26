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Смертельное ДТП в Негеве: новые подробности о пострадавших
26.04.2023 15:07 Алина Груднева

Смертельное ДТП в Негеве: новые подробности о пострадавших

Среди пострадавших в результате сегодняшнего смертельного ДТП в Негеве оказался ребенок.

По данным больницы Сорока, семилетний мальчик и 40-летний мужчина были доставлены в критическом состоянии.

Кроме того, в аварии пострадала 30-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии.

В свою очередь, еще одна 30-летняя женщина и двое детей в возрасте 3 и 4 года находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что в результате аварии на шоссе 40 погиб годовалый малыш.

 

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