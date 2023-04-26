



Смертельное ДТП на шоссе 40: водителя проверят на наркотики

Полиция взяла образец крови у мужчины, который управлял автомобилем, столкнувшимся сегодня с фургоном, в котором ехала семья, на шоссе 40.



Его кровь проверят на наличие наркотиков и алкоголя.



По данным 12-го канала, по версии следствия, водитель внезапно подрезал фургон с семьей Домнович. Кровь у него взяли, чтобы выяснить, по какой причине он это сделал.



Напомним, что в результате аварии погиб годовалый малыш. Его отец, братья и мать попали в больницу.