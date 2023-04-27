



Смертельное ДТП на шоссе 40: стало известно о состоянии отца и сына

Пострадавшие вчера в смертельном ДТП на шоссе 40 отец и сын по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.



Об этом сообщает 13 канал со ссылкой на дедушку погибшего в ДТП годовалого малыша Мааяна.



"Мой маленький внук погиб, мой сын тяжело ранен. Прошу всех молиться об исцелении раненых. Мой еще один внук тоже тяжело ранен, пожалуйста, молитесь об их исцелении. Эта авария свалилась на нас, как бомба с небес", - рассказал дедушка погибшего малыша.



Напомним, в аварию попала семья Домнович из поселения Нокдим. Годовалый Мааян погиб на месте. Еще шестеро членов семьи получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве.



В полиции возникло подозрение, что водитель второго автомобиля, который подрезал фургон семьи, находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако первичная проверка следов алкоголя не обнаружила.