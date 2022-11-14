



Смертельная давка в Сеуле: умерла пострадавшая женщина

Число погибших в результате давки на Хеллоуин в Сеуле возросло до 158 человек.



Умерла пострадавшая в давке женщина в возрасте 20 лет. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и безопасности.



Отмечается, что в общей сложности погибли 132 южнокорейца и 26 иностранцев. Уже были проведены похороны 130 жителей Южной Кореи, а тела 24 иностранных граждан отправлены на родину.



Власти заявили, что из 196 человек, получивших ранения, 10 все еще находятся на лечении в больницах.