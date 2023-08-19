



Смерть умственно отсталой женщины: на ее теле были следы насилия

Жительница пансионата для умственно отсталых в Беэр-Шеве скончалась после того, как была доставлена в больницу в критическом состоянии.

На ее теле были обнаружены следы насилия.



Женщину, около 40 лет, ночью в тяжелом состоянии доставили в медицинский центр "Сорока".



Утром врачи в больнице констатировали ее смерть.



Причина смерти не известна.



Полиция объявила, что для расследования смерти женщины будет сформирована специальная целевая группа, и заявила, что на место происшествия были отправлены полицейские для сбора улик.

