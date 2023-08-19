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Смерть умственно отсталой женщины: на ее теле были следы насилия
19.08.2023 12:42 Ирина Демьянова

Смерть умственно отсталой женщины: на ее теле были следы насилия

Жительница пансионата для умственно отсталых в Беэр-Шеве скончалась после того, как была доставлена в больницу в критическом состоянии.
На ее теле были обнаружены следы насилия.

Женщину, около 40 лет, ночью в тяжелом состоянии доставили в медицинский центр "Сорока".

Утром врачи в больнице констатировали ее смерть.

Причина смерти не известна.

Полиция объявила, что для расследования смерти женщины будет сформирована специальная целевая группа, и заявила, что на место происшествия были отправлены полицейские для сбора улик.
 

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