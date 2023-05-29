



Смерть подростка в Тель-Авиве в результате ДТП: подозрение на убийство

Полиция объявила сегодня (в понедельник), что изменила направление расследования дела, возбужденного в сентябре прошлого года, когда в Тель-Авиве был насмерть сбит 15-летний подросток.



Полиция теперь подозревает, что это было преднамеренное убийство. Признаки, появившиеся в ходе расследования, заставили следователей заподозрить, что подростка сбили насмерть произошла из-за конфликта. Расследование этого дела продолжается, арестованы несколько человек.