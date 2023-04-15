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"Смерть Израилю": в Берлине запретили акции протеста террористической НПО
15.04.2023 15:13 Алина Груднева

"Смерть Израилю": в Берлине запретили акции протеста террористической НПО

Власти Берлина запретили запланированные на субботу и воскресенье акции протеста пропалестинской неправительственной организации Samidoun, которая помогает палестинским террористам.

Об этом сообщает BZ.

"По нашему прогнозу, нам придется иметь дело с дополнительными актами насилия", - сообщил представитель полиции.

По данным The Jerusalem Post, в прошлую субботу около 500 человек прошли маршем по двум районам Берлина, скандируя "Смерть евреям" и "Смерть Израилю".

Акция протеста была организована НПО Samidoun, которая классифицирована в Израиле как террористическая организация, поскольку является частью НФОП.

 

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