



"Смерть Израилю": в Берлине запретили акции протеста террористической НПО

Власти Берлина запретили запланированные на субботу и воскресенье акции протеста пропалестинской неправительственной организации Samidoun, которая помогает палестинским террористам.



Об этом сообщает BZ.



"По нашему прогнозу, нам придется иметь дело с дополнительными актами насилия", - сообщил представитель полиции.



По данным The Jerusalem Post, в прошлую субботу около 500 человек прошли маршем по двум районам Берлина, скандируя "Смерть евреям" и "Смерть Израилю".



Акция протеста была организована НПО Samidoun, которая классифицирована в Израиле как террористическая организация, поскольку является частью НФОП.



