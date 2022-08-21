



Смерть дочери Дугина: версия правоохранителей

Взрывное устройство на днище внедорожника дочери Александра Дугина Дарьи было установлено на фестивале "Традиция" в Подмосковье.

Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, машина Дугиной стояла на парковке.

"Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там", - сказал источник.

По его словам, досмотра при заезде на парковку не было, потому взрывчатку можно было установить кому угодно.