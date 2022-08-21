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Смерть дочери Дугина: версия правоохранителей
21.08.2022 15:19 Алина Груднева

Смерть дочери Дугина: версия правоохранителей

Взрывное устройство на днище внедорожника дочери Александра Дугина Дарьи было установлено на фестивале "Традиция" в Подмосковье.

 
Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
 
По версии следствия, машина Дугиной стояла на парковке. 
 
"Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там", - сказал источник. 
 
По его словам, досмотра при заезде на парковку не было, потому взрывчатку можно было установить кому угодно.

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