



Слуга народа: Рон Хульдаи едет по полосе общественного транспорта

Мэр Тель-Авива-Яффо был запечатлен на видео, передвигающимся на своем автомобиле по маршруту общественного транспорта - Муниципалитет заявляет: "Он выборное должностное лицо - у него есть разрешение на передвижение от Национального совета по безопасности на транспорте".



רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו תועד נוסע עם רכבו בנתיב תחבורה ציבורית • כשבדקנו היכן הדוגמא האישית העירייה טענה: "הוא נבחר ציבור, יש לו היתר לנסוע בנת"צ". קרדיט לסרטון: תמיר ברלקו. מתוך עמוד הטיקטוק tlvyekarali pic.twitter.com/EAgv55pPzd — Yollan cohen יולן כהן (@yollancohen) October 30, 2022

На видео, опубликованном в социальных сетях, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи по полосе для общественного транспорта. Напомним, что каждый год многие жители обязаны заплатить штраф в размере 500 шекелей, если их поймают на незаконном передвижении по полосе общественного транспорта.В его офисе утверждают, что у него есть разрешение на проезд по полосе общественного транспорта, поскольку он является выборным должностным лицом. “Только в исключительных случаях он пользуется правом, данным ему в силу его должности".