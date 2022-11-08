Случайность? В порту Астрахани, через который поставляют иранские дроны - пожар
В начале ноября украинские СМИ сообщили о том, что Иран использует морской путь через Каспийское море для транспортировки беспилотников. Согласно документам, иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пункт назначения - Астрахань или Махачкала.
Перевозки осуществляются на судах Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября ожидается прибытие в Астрахань морем 200 разобранных беспилотников.
По случайному стечению обстоятельств, и по невыясненным пока причинам, в порту Астрахани начался сильный пожар.
"В Астрахани произошло возгорание находящегося на берегу на улице Атарбекова судна, 37. Об этом "МК в Астрахани" сообщили в региональном управлении МЧС россии. По данным ведомства, на месте происшествия с огнем борются 7 единиц специальной техники и 18 человек личного состава МЧС", – утверждают журналисты.
По указанному адресу в Астрахани расположен филиал судоремонтного завода "Звездочка". Завод специализируется на ремонте кораблей ВМФ, включая их вооружение, а также ремонт гражданских плавсредств. Занимается строительством судов длиной до 97 м и доковым весом до 800 тонн.