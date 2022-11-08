



Случайность? В порту Астрахани, через который поставляют иранские дроны - пожар



В начале ноября украинские СМИ сообщили о том, что Иран использует морской путь через Каспийское море для транспортировки беспилотников. Согласно документам, иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пункт назначения - Астрахань или Махачкала.

Перевозки осуществляются на судах Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября ожидается прибытие в Астрахань морем 200 разобранных беспилотников.



Yesterday in Astrakhan, Russia, for unknown reasons, a ship caught on fire in the port.

By an interesting coincidence, Iranian drones are being delivered through the port of Astrakhan for the war in Ukraine.



(An article on Iranian drones supply chain attached) https://t.co/u0nxQ1qIYg pic.twitter.com/E1pkMKgKa7 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 8, 2022

По случайному стечению обстоятельств, и по невыясненным пока причинам, в порту Астрахани начался сильный пожар."В Астрахани произошло возгорание находящегося на берегу на улице Атарбекова судна, 37. Об этом "МК в Астрахани" сообщили в региональном управлении МЧС россии. По данным ведомства, на месте происшествия с огнем борются 7 единиц специальной техники и 18 человек личного состава МЧС", – утверждают журналисты.По указанному адресу в Астрахани расположен филиал судоремонтного завода "Звездочка". Завод специализируется на ремонте кораблей ВМФ, включая их вооружение, а также ремонт гражданских плавсредств. Занимается строительством судов длиной до 97 м и доковым весом до 800 тонн.