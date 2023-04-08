



Словацкие МиГ-29, переданные Украине, были саботированы российскими техниками

Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, неисправны и не могут выполнять боевые задачи, потому что их саботировали российские технические специалисты, пишет The Telegraph.



Министр сообщил, что единственные сломанные детали в боевых самолетах были установлены российскими техниками, которые до прошлого года работали на словацкой базе ВВС.



"Они могут летать, но это не значит, что они также способны сражаться. Полиция проводит расследование, основываясь на наших подозрениях", — сказал он в парламенте, сообщают местные СМИ.



Словакия вступила в НАТО в 2004 году, через 11 лет после распада Чехословакии, и признание того, что российские техники вмешались в ее самолеты ВВС, выглядит крайне неловко.



Словакия в прошлом месяце стала второй страной в Центральной Европе после Польши, которая передала Украине истребители. Словакия обязалась отправить все свои оставшиеся 11 МиГ-29 в Украину, и ей было обещано увеличение помощи от ЕС и дополнительные военные поставки из США в качестве компенсации.



Генерал Любомир Свобода, заместитель главнокомандующего словацкими вооруженными силами и бывший главнокомандующий ВВС, сказал, что технические специалисты базировались в Словакии в рамках долгосрочного соглашения с Россией, потому что они обладали "большим ноу-хау" советской разработки для истребителей.



До падения "железного занавеса" в 1989 году и распада Советского Союза в 1991 году Чехословакия де-факто находилась под контролем России, и большая часть ее военной техники отражает это наследие.



Ярослав Над сказал, что надеется, что Украина сможет починить неисправные военные самолеты и использовать их для выполнения боевых задач против России.



"У них есть пилоты, запчасти и компания, которая занимается МиГами еще с советских времен", — сказал он.



Советский Союз разработал МиГ-29 для противодействия американским F-15 во время холодной войны. Они считаются "рабочей лошадкой" ВВС Центральной Европы.