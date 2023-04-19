"Слон в посудной лавке": бык ворвался в строительный магазин в Израиле - видео
"Он проливает краску"», — слышен крик наблюдателя на видео, размещенном в TikTok, когда животное неистовствовало в магазине, прежде чем выйти через входную дверь.
Бык пробежал по строительному магазину в Израиле, шокировав покупателей и устроив небольшой погром.
"Он проливает краску", — слышен крик наблюдателя на видео, размещенном в TikTok, когда животное неистовствовало в магазине, прежде чем самостоятельно выбежать через входную дверь.
В результате инцидента никто не пострадал.
Видео в TikTok набрало более 275 тысяч просмотров и 16 000 лайков. Впечатленные пользователи оставили почти тысячу комментариев меньше чем за сутки.
@osherpor #גחיון ♬ צליל מקורי - Osher Por
В августе еще один израильский бык вырвался на свободу и взбесился в банке в Лоде, прежде чем его прогнали и в конце концов поймали.