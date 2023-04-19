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"Слон в посудной лавке": бык ворвался в строительный магазин в Израиле - видео
19.04.2023 09:07 Евгения Маркова

"Слон в посудной лавке": бык ворвался в строительный магазин в Израиле - видео

"Он проливает краску"», — слышен крик наблюдателя на видео, размещенном в TikTok, когда животное неистовствовало в магазине, прежде чем выйти через входную дверь.

Бык пробежал по строительному магазину в Израиле, шокировав покупателей и устроив небольшой погром.

 "Он проливает краску", — слышен крик наблюдателя на видео, размещенном в TikTok, когда животное неистовствовало в магазине, прежде чем самостоятельно выбежать через входную дверь. 

В результате инцидента никто не пострадал. 

Видео в TikTok набрало более 275 тысяч просмотров и 16 000 лайков. Впечатленные пользователи оставили почти тысячу комментариев меньше чем за сутки.

@osherpor #גחיון ♬ צליל מקורי - Osher Por

В августе еще один израильский бык вырвался на свободу и  взбесился в банке в Лоде, прежде чем его прогнали и в конце концов поймали.
 

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