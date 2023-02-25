



Слон убил израильтянина в Непале

Моэль Бойканер, или, как его называли родные и друзья, Шмулик, погиб вчера, 24 февраля, после нападения слона в национальном парке Читван на юге Непала. Он оставил после себя родителей-врачей и двух младших братьев. На данный момент еще не известно, когда он будет доставлен в Израиль.



Покойный Бойканер вырос и получил образование в Ор Акиве, а затем переехал жить в Калифорнию, где начал посещать медицинскую школу. Через пять лет он перевелся в Университет Бен Гуриона в Беэр-Шеве, чтобы завершить обучение в Израиле и обосноваться здесь. Его мать, доктор Татьяна Бевикнер, в беседе с 12-м каналом рассказала о полученных ею тяжелых новостях: "Мой сын должен был вернуться домой в этот четверг. Он работал в больнице в Непале, потому что хотел протянуть руку помощи и помочь медицине в третьем мире, он посвятил этому всю свою жизнь".



"Он решил изучать медицину, потому что видел в этом миссию", - добавила мать. "Трудно объяснить, как сильно он хотел стать врачом, и именно в конце сложного пути, во время волонтерской работы в заповеднике, он умер, это большая беда".