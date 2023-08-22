



“Слишком сильно сопротивлялась”: Девушку оштрафовали за отпор насильнику

24-летняя Милица Живкович шла домой с подругой после ночной прогулки в городе Колашин на севере Черногории, когда заметила, что за ними следует мужчина. Незнакомец попытался заговорить с подругами, но они проигнорировали его ухаживания и попытались отшутиться.



“Он схватил меня за подбородок, а потом схватил меня за нижнюю часть”, – рассказала Милица. “Защищаясь, я ударила его несколько раз кулаком, чему я научилась, занимаясь кикбоксингом четыре года”.



“В такие моменты можно думать только о самом худшем. Но я боролась изо всех сил и, конечно же, нокаутировала его”, – поделилась девушка.



Однако, по решению суда Милица была оштрафована на 82 евро за “превышение необходимой самообороны” и “нарушение общественного порядка и спокойствия”. Судья решил, что напавший на Милицу турок был "чрезмерно сильно избит". Между тем, злоумышленник заплатил всего 370 евро, прежде чем его выпустили из тюрьмы.



Наказание Живкович раскритиковали женские правозащитные организации Черногории. Тысячи людей, вышли на улицы городов по всей стране в знак солидарности с Милицей. Премьер-министр Дритан Абазович даже выступил с заявлением о решении суда, назвав его “разрушительным”.



“Такие примеры подтверждают, насколько необходимы нам изменения в судебной системе и прокуратуре”, – подчеркнул премьер. “Но я рад, что Милица не испугалась, а храбро и спокойно защищалась от насильника”.



Сообщается, что Милица Живкович намерена обжаловать решение суда.