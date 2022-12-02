



Следующая пуля - в голову! Видео с похищенным в Афуле подростком



Израильские СМИ сообщают о том, что, 16-летний подросток из Афулы был похищен в районе Гуш Дана и удерживался в течение дня в закрытом комплексе в Джальджулии в рамках конфликта двух криминальных группировок.



Полиция объявила, что подозреваемые требовали за освобождение подростка сотни тысяч шекелей. После того, как полиции удалось установить местонахождение похищенного, он был освобожден в ходе совместной операции ЯМАР Тель-Авива и спецназа МАГАВа.



Из известных на данный момент подробностей, несовершеннолетний подозревается в том, что он поджог машину конкурирующей банды. Похищение произошло в Тель-Авиве.



Конфликт происходит между двумя преступными группировками из района Бат-Яма и Тель-Авива. Члены этих групп хорошо известными полиции. Похищенный также хорошо знаком полиции, его опознали в одной из банд и арестовали вместе с подозреваемыми. Похитители связались с бандитами из Джальджулии, не имеющими отношения к конфликту, и договорились с ними оставить похищенного у себя в обмен на процент от выкупа.



Гангстеры опубликовали видео с требованием выкупа, в котором приставляют к горлу похищенного меч а к голове - пистолет и говорят: "Следящая пуля - в голову!"

