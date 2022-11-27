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27.11.2022 19:24 Аркадий Бочаровский

Следователи не могут найти телефон убийцы репатрианта в Холоне


Старший офицер полиции прокомментировал признание Ади Мизрахи, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения Юрию Волкову на перекрестке в Холоне.

Он говорит, что несмотря на признание, полиции предстоит большая работа по составлению обвинительного заключения против него. Как стало известно Ynet, на данном этапе следователи не могут найти мобильный телефон Мизрахи, который он, по всей видимости, выбросил после убийства. Тем временем полиция сняла запрет на разглашение деталей расследования.
 

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