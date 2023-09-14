



Следователь дела о подлодках: Никогда не было оснований подозревать Нетаниягу

Заместитель комиссара Мотти Леви, который руководил расследованием “коррупции в деле о подводных лодках”, показал в четверг, 14 сентября в суде, что “ни на каком этапе не возникло подозрений, оправдывающих расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу по этому делу”.



Леви давал показания в Окружном суде Тель-Авива в рамках судебного процесса по делу Мики Ганора, главного подозреваемого по этому делу.



Также в четверг государственная комиссия по расследованию дела о подводной лодке опубликовала документы, связанные с продолжающимся расследованием, из которых следует, что Нетаниягу был среди нескольких человек, давших показания комиссии. Среди других допрошенных были бывшие военные генералы и советники по национальной безопасности.



Израиль приобрел суда у немецкой судостроительной компании Thyssenkrupp по сделке стоимостью 2 миллиарда долларов, которая попала под пристальное вниманием на предмет предполагаемой коррупции и взяточничества. Нетаниягу был допрошен полицией, а нескольким участникам сделки были предъявлены обвинения.



Комиссия была создана при предыдущем правительстве Яира Лапида и Нафтали Беннета.