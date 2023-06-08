



Скорость течения Днепра за два дня выросла в 10 раз

Скорость течения Днепра после прорывы плотины Каховской ГЭС за последние два дня выросла в 10 раз. Об этом 7 июня в своем Telegram-канале сообщил глава оккупированной Херсонской области Андрей Алексеенко, пишут российские СМИ.



По словам Алексеенко, в регионе организованы масштабные мероприятия для помощи населению.



Ранее генеральный директор крупнейшей гидрогенерирующей компании “Укргидроэнерго” Игорь Сирота официально объявил, что Каховская ГЭС не может быть восстановлена. По его словам, на восстановление объекта понадобится пять лет, если работать круглосуточно.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о создании штаба по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС.





