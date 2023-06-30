



Скорбящая мать обрушилась на ЦАХАЛ после гибели “ее мальчика на учениях”

Рэйчел, мать Ора Исраэлова, который был убит во вторник во время учений в десантной бригаде ЦАХАЛа, сказала в среду 28 июня в интервью Walla: “Они убили его во время учений”. По словам матери, командиры сделали недостаточно для спасения жизни ее сына, во время учений десантник предостерег от проблем с безопасностью.



“Я не верю в ерунду, что вертолета не было, они могли бы перебросить его на вертолете и спасти ему жизнь и позаботиться о нем”, – считает Рэйчел.



Двоюродный брат Ора, Ади Авраами, также раскритиковал действия ЦАХАЛа.



“Вы отправляете ребенка в армию, и вы уверены, что во время службы его оберегают и о нем заботятся. Мы понимаем, что имела место халатность”, – поделился он. “Наша семья больше не будет такой, какой была раньше”.



“Уроки надо выучить, все офицеры ЦАХАЛа “запрограммированы”, а родителей разрывает на части. Я не ожидала стука в дверь в 6 утра и сокрушительного приговора из их уст: “Мы с сожалением сообщаем вам, что ваш сын Ор был убит прошлой ночью”, и все, все кончено”, – призналась мать. “Все исчезло, как будто я не воспитывала его 18 с половиной лет”.



“Я вырастила его с ценностями и этикой. Я воспитывала его, чтобы он был хорошим другом, чтобы помогал другим. ЦАХАЛ был для меня самым главным, с Днем памяти солдат в моей школе”, – рассказала Рэйчел. “Радость моей жизни, свет и чудеса, которые я растила и лелеяла годами. Я давала ему только лучшее. Он всегда говорил, что для него важно, чтобы мама и папа были в порядке, и что то, что я говорю ему, священно”.



“Мы слышим только полуфразы, надеясь услышать правду, а тут случилась трагедия, которая разрушила целую семью, и я сомневаюсь, что им удастся снова встать на ноги»”, – сказал Ади.



Моше, двоюродный брат Ора, добавил: “Это не ошибка, это провал ЦАХАЛа, и я очень надеюсь, что они, по крайней мере, будут с нами откровенны и скажут правду о том, что произошло, вместо того, чтобы скрывать это”.



Ади рассказал о трудностях, возникших после трагического происшествия на базе десантников. По его словам, “Ор был единственным ребенком, он даже не начал свою жизнь, странно заканчивать жизнь, которая даже не началась. У него было доброе сердце, он был скромным, скромным, добрым, щедрым и заботливым к своим родителям. На нас обрушилась катастрофа, трагедия, которую невозможно выразить словами”.



“Через неделю он должен был закончить курс, которого с нетерпением ждал, он был выдающимся солдатом”, – сказал Ади. “Он с нетерпением ждал своего красного берета; я должен был спеть в конце курса, вместо этого вчера я пел на его похоронах”.