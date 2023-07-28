



Скончался основатель и басист The Eagles Рэнди Мейснер

В возрасте 77 лет скончался один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер. Сообщение о кончине музыканта появилось на официальном сайте группы.



Музыкант умер в своем доме после осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких.



В сообщении группы указано, что “Мейснер был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе коллектива”.



Участники The Eagles отметили поразительный вокальный диапазон артиста.



“Будучи бас-гитаристом новаторской кантри-рок-группы Poco, Рэнди был в авангарде музыкальной революции, начавшейся в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов”, – написали они.