



Скончался мэр Явне: Цви Гов-Ари возглавлял город в течение пяти сроков

Ушел из жизни мэр города Явне Цви Гов-Ари, который считается одним из самых известных градоначальников Израиля, поскольку он возглавлял город в течение пяти сроков.



Гов-Ари был избран на пост мэра в 1998 году и возглавлял муниципалитет на протяжении пяти сроков.



19 августа стало известно о его смерти.



На трагическое событие уже отреагировали Яир Лапид и Биньямин Нетаниягу.



"Выражаем соболезнования семье Гов-Ари и жителям города Явне в связи с кончиной мэра Цви Гов-Ари. Цви посвятил большую часть своих лет государственной службе, начиная со службы в ВВС, в качестве посла и мэра, и был прежде всего человеком действия. Инвестиции Цви в образование и развитие города Явне будут сопровождать город на долгие годы вперед. Светлая память", - написал Лапид в Twitter.



שולח תנחומים למשפחת גוב-ארי ולתושבי העיר יבנה על פטירתו של ראש העיר צבי גוב-ארי.

צבי הקדיש את מירב שנותיו בשירות הציבור, החל משירותו בחיל-האוויר, כשגריר וכראש עיר, והיה קודם כל איש של מעשה.

ההשקעה של צבי בחינוך ובפיתוח העיר יבנה תלווה את העיר עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 19, 2022

רעייתי שרה ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחתו של צבי גוב-ארי, ראש עיריית יבנה, שהלך לעולמו. צבי היה מופת לאיש ציבור מסור ונאמן לתושבי יבנה במשך 24 השנים האחרונות, שהנהיג אותה לשיאים חדשים בכל התחומים. הוא יחסר לרבים, ואנו ביניהם. יהי זכרו ברוך. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 19, 2022

"Моя жена и я от всего сердца выражаем соболезнования семье Цви Гов-Ари, мэра Явне, который скончался. Цви был примером преданного и лояльного общественного деятеля для жителей Явне в течение последних 24 лет, который привел его к новым высотам во всех областях. Его будет не хватать многим, и мы в их числе. Светлая память", - выразил соболезнования Нетаниягу.