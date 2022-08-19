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Скончался мэр Явне: Цви Гов-Ари возглавлял город в течение пяти сроков
19.08.2022 18:16 Александр Юзовский

Скончался мэр Явне: Цви Гов-Ари возглавлял город в течение пяти сроков

Ушел из жизни мэр города Явне Цви Гов-Ари, который считается одним из самых известных градоначальников Израиля, поскольку он возглавлял город в течение пяти сроков.

Гов-Ари был избран на пост мэра в 1998 году и возглавлял муниципалитет на протяжении пяти сроков.

19 августа стало известно о его смерти.

На трагическое событие уже отреагировали Яир Лапид и Биньямин Нетаниягу.

"Выражаем соболезнования семье Гов-Ари и жителям города Явне в связи с кончиной мэра Цви Гов-Ари. Цви посвятил большую часть своих лет государственной службе, начиная со службы в ВВС, в качестве посла и мэра, и был прежде всего человеком действия. Инвестиции Цви в образование и развитие города Явне будут сопровождать город на долгие годы вперед. Светлая память", - написал Лапид в Twitter.


"Моя жена и я от всего сердца выражаем соболезнования семье Цви Гов-Ари, мэра Явне, который скончался. Цви был примером преданного и лояльного общественного деятеля для жителей Явне в течение последних 24 лет, который привел его к новым высотам во всех областях. Его будет не хватать многим, и мы в их числе. Светлая память", - выразил соболезнования Нетаниягу.

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