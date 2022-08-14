



Скончался известный израильский певец и композитор Цвика Пик

Израильский певец и музыкант Цвика Пик скончался в возрасте 72 лет, о чем сообщает The Jerusalem Post.



Пик был известен многим как "король израильской эстрады" после того, как к нему пришла слава в 1970-х годах, когда он был признан лучшим израильским певцом года.



Артист родился 3 октября 1951 года во Вроцлаве, Польша. В 1956 году его семья репатриировалась в Израиль и поселилась в Рамат-Гане.



На протяжении большей части 1960-х годов играл в "ритм-группах" — первых израильских рок-группах, начиная с группы "Ха-Хедим" ("Отзвуки"), где играл на гитаре с 15 лет.



В 1971 году выпустил первый сольный диск с песнями на слова Эхуда Манора и Йонатана Гефена и его собственную музыку.



Среди завоевавших популярность песен Пика были "Шир ха-фреха" ("Песня доступной девчонки", 1978, в исполнении Офры Хазы), "Тысяча поцелуев" (1986, в исполнении Йорама Гаона) и "Дива", выигравшая в исполнении Даны Интернэшнел конкурс "Евровидение" в 1998 году.



В 2002 году песня Пика "Вместе зажжём свечу" (Nadlik Beyakhad Ner / Light a Candle) в исполнении Сарит Хадад заняла на "Евровидении" 12-е место.



Театр "Габима" поставил мюзикл "Мери-Лу", полностью построенный на шлягерах Пика, в подражание английскому мюзиклу Mamma Mia! по песням группы ABBA.



