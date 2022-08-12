



Скончался бывший министр просвещения и лауреат премии Израиля Аарон Ядлин

На 97-м году жизни скончался бывший министр просвещения и лауреат премии Израиля Аарон Ядлин. Он умер в кибуце Хацерим на юге Израиля.



Его похороны пройдут в воскресенье в 17:30 на местном кладбище.



Аарон Ядлин родился в Тель-Авиве, детские годы провел в Бен-Шемене, а юношеские - в Хайфе. Был одним из основателей кибуца Беэри. В 1946 году перебрался в кибуц Хацерим в Негеве, где прожил до самой смерти. Принимал участие в Войне за независимость.



В 2005 году Ядлин стал лауреатом премии имени Бен-Гуриона, а спустя пять лет - лауреатом премии Израиля - за особый вклад в развитие общества.