



Скользят и врезаются друг в друга: момент аварии на шоссе №1



В социальных сетях опубликованы видео момента столкновения машина на шоссе №1 в ночь на 13 апреля.



Первые результаты расследования полиции указывают на то, что авария, вероятно, произошла в результате заноса одного или нескольких автомобилей из-за слоя льда, образовавшегося на дороге в связи с погодными условиями. Расследование продолжается.



"Это сложная сцена с большим количеством автомобилей, некоторые из них даже упали в кювет на обочине дороги", - описал Доби Майзель, вице-президент по операциям Союза спасателей, который оказал первую медицинскую помощь на месте происшествия. Машины скорой помощи эвакуировали около 30 пострадавших в больницы в легком состоянии. Другим пострадавшим была оказана помощь на месте, и их не нужно было эвакуировать в больницу".

