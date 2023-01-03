Сколько солдат ЦАХАЛа погибло в 2022 году: отчет
Согласно отчету, опубликованному ЦАХАЛом во вторник, в 2022 году погибло 44 солдата ЦАХАЛа, подавляющее большинство из которых не участвовало в боевых действиях.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Трое солдат погибли в бою, 17 погибли в результате несчастных случаев, 14 - в инцидентах, рассматриваемых как самоубийства, и 10 - в результате болезней.
Эти данные свидетельствуют об увеличении на 13 смертей (42%) среди солдат ЦАХАЛа по сравнению с 2021 годом.
В 2022 году по сравнению с 2021 годом покончили жизнь самоубийством еще трое солдат ЦАХАЛа, и еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии при попытках самоубийства. Эта цифра отмечает второй год роста смертности в результате самоубийств среди военных.