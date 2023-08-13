



Склад Хизбаллы полностью уничтожен. Загадочный взрыв в Дамаске

После сообщения на российском сайте "Спутник" о том, что Израиль атаковал сирийскую столицу, Сирийская Обсерватория мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что взорвался склад с ракетами Хизбаллы, расположенном к югу от Дамаска.



Есть две версии произошедшего, по одной из них взрывы вызваны ракетой класса "поверхность-поверхность", по другой - взрывом неисправной ракеты на складе.



Директор Обсерватории Рами Абд ар-Рахман в беседе с саудовской телесетью Al-Hadath сообщил, что склад был полностью разрушен, а взрывы продолжались около двух часов.



По его словам, взрывы свидетельствуют о том, что на складе хранились сотни ракет, причем для накопления такого количества оружия могли потребоваться месяцы. Ар-Рахман также отметил, что информации о жертвах на данный момент нет. Ранее российская сеть "Спутник" сообщила об израильской атаке в районе города Дамаск. Источник в службе безопасности сообщил, что "израильские самолеты выпустили несколько ракет над территорией Израиля в направлении окрестностей столицы Дамаска". По словам источника, "сирийским системам ПВО удалось перехватить большинство ракет".