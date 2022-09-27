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Скандал в сборной Мальты по футболу: тренер отстранен за домогательства к игроку
27.09.2022 18:54 Евгения Маркова

Скандал в сборной Мальты по футболу: тренер отстранен за домогательства к игроку

За несколько часов до товарищеского матча с Израилем Футбольная ассоциация Мальты объявила, что тренер национальной сборной Дэвис Манья отстранен от занимаемой должности и сегодня вечером не выйдет на поле.

Ассоциация не сообщила, за что отстранили итальянского тренера, но местные СМИ сообщили, что один из игроков пожаловался на сексуальные домогательства Меньи.

Его помощник Давиде Мазута будет руководить командой вместо него.

Ассоциация Мальты также заявила, что решение о судьбе тренера будет принято по окончании расследования, которое она проведет.

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