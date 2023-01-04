



Скандал в Герцлии из-за елки в детском саду

Воспитательница в детском саду в Герцлии подверглась нападкам родителей и члена горсовета Герцлии Эльада Цадикова после того, как двое родителей принесли в подарок детскому саду небольшие елочки к Новому году.



Скандал начался с того, что две семейные пары, родители воспитанников детского сада “Ган Хитим” в Герцлии, принесли детям подарок на Новый год –- две небольшие искусственные елочки с украшениями. После этого воспитательница детского сада решила воспользоваться случаем и провести урок для 4-летних воспитанников о многообразии культурных традиций и праздников.



Узнав об уроке родители одного из воспитанников, немедленно обратились с жалобой в горсовет, после чего Эльад Цадиков отправился в садик на разборки с воспитательницей. Член городского совета спросил педагога, согласован ли этот урок с городским отделом образования, и после отрицательного ответа захотел узнать “входят ли языческие праздники в учебную программу Министерства образования”.



После ответа воспитательницы, что в детском саду есть девочка-нееврейка, Цадиков заявил, что это еще не повод для того, чтобы в еврейском детском саду вести пропаганду чуждых иностранных праздников.



Как заявил Цадиков в интервью, на сегодняшний день в министерстве образования нет четко сформулированного постановления, в котором должно быть написано, что система образования в Израиле – это еврейская государственная система образования. По его словам, в рамках ее, израильские дети должны получать информацию исключительно об израильских праздниках, а не об зарубежные языческих обрядах.



“Я очень надеюсь, что новый министр образования Йоав Киш, министр наследия Амихай Элиягу и председатель партии ”Ноам" Ави Маоз начнут наконец действовать", – подчеркнул Цадиков.