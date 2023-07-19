Скандал: у аббата потребовали снять крест у Стены Плача
В среду, 19 июля, разгорелся скандал на фоне того, что у аббата из Германии потребовали снять крест на площади возле Стены Плача.
Это произошло, когда он сопровождал министра образования и научных исследований ФРГ Беттину Штарк-Ватцингер.
"К сожалению, завершение приятного утреннего тура по Старому Городу было не самым приятным. Больно видеть, как климат в этом замечательном городе меняется к худшему при новой власти. Иерусалим достаточно велик для всех", - позже возмутился аббат Никодимус Шнабель.
Инцидент был снят на видео и размещен в Интернете репортером немецкого новостного агентства Der Spiegel. Судя по кадрам, настоятеля Успенского аббатства остановила женщина. Пока министр Штарк-Ватцингер стоял рядом, сотрудница сказала аббату, что его нагрудный крест является "неуместным для священного места".
"Это очень жестоко, вы не уважаете мою религию. Вы мешаете мне в реализации моих прав. Это не провокация, я - настоятель. Мои ряса и крест — часть дресс-кода. Я аббат римско-католической церкви", - возмутился он.
На фоне разгоревшегося скандала Фонд Наследия Стены Плача принес извинения "за причиненные страдания".
"Стена Плача открыта для всех. Следует отметить, что на площади у Стены Плача нет никаких правил, относящихся к этому вопросу", - сказано в заявлении.
Forschungsministerin @starkwatzinger erlebt am Mittwochmorgen in Jerusalem mit, wie Abt @PaterNikodemus auf dem Platz vor der Klagemauer (außerhalb der Gebetszone) aufgefordert wird, sein Kreuz abzunehmen. Die Offizielle sagt, es handele sich um eine neue Regelung. @derspiegel pic.twitter.com/Zy1GxBVCRP— Christoph Schult (@schultchristoph) July 19, 2023