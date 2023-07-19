



Скандал: у аббата потребовали снять крест у Стены Плача

В среду, 19 июля, разгорелся скандал на фоне того, что у аббата из Германии потребовали снять крест на площади возле Стены Плача.



Это произошло, когда он сопровождал министра образования и научных исследований ФРГ Беттину Штарк-Ватцингер.



"К сожалению, завершение приятного утреннего тура по Старому Городу было не самым приятным. Больно видеть, как климат в этом замечательном городе меняется к худшему при новой власти. Иерусалим достаточно велик для всех", - позже возмутился аббат Никодимус Шнабель.



Инцидент был снят на видео и размещен в Интернете репортером немецкого новостного агентства Der Spiegel. Судя по кадрам, настоятеля Успенского аббатства остановила женщина. Пока министр Штарк-Ватцингер стоял рядом, сотрудница сказала аббату, что его нагрудный крест является "неуместным для священного места".



"Это очень жестоко, вы не уважаете мою религию. Вы мешаете мне в реализации моих прав. Это не провокация, я - настоятель. Мои ряса и крест — часть дресс-кода. Я аббат римско-католической церкви", - возмутился он.



На фоне разгоревшегося скандала Фонд Наследия Стены Плача принес извинения "за причиненные страдания".



"Стена Плача открыта для всех. Следует отметить, что на площади у Стены Плача нет никаких правил, относящихся к этому вопросу", - сказано в заявлении.

