



Скандал с плевками в христиан в Старом городе: первые аресты

Полиция Иерусалима арестовала двух подростков-харедим по подозрению в нападении на христиан в Старом городе.



По данным 12-го канала израильского ТВ, один из них засветился на видео, когда плевал в группу туристов, идущих по городу с крестом.



Второй несовершеннолетний подозревается в том, что 4 октября плюнул на владельца ларька, который также является христианином.



"Несмотря на многочисленные жалобы, накопившиеся на них, существует юридическая сложность в привлечении их к ответственности", - пояснили журналисты.



Накануне в Израиле разразился религиозный скандал из-за того, что группа харедим плевала в христиан в Старом городе, а активист "Оцма Иегудит" Элиша Йеред сказал, что "это - древняя еврейская традиция". Глава МИД Израиля, премьер-министр и президент пообещали бороться с нападениями и неуважением в отношении представителей других религиозных конфессий.

המשטרה עצרה חשודים ביריקות על נוצרים בירושלים | לכל הפרטים >>> https://t.co/mrJDnUJDD9@HGoldich pic.twitter.com/gYBMqjaPyf — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2023