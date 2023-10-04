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арест харедим
04.10.2023 10:43 Алина Груднева

Скандал с плевками в христиан в Старом городе: первые аресты

Полиция Иерусалима арестовала двух подростков-харедим по подозрению в нападении на христиан в Старом городе.

По данным 12-го канала израильского ТВ, один из них засветился на видео, когда плевал в группу туристов, идущих по городу с крестом.

Второй несовершеннолетний подозревается в том, что 4 октября плюнул на владельца ларька, который также является христианином.

"Несмотря на многочисленные жалобы, накопившиеся на них, существует юридическая сложность в привлечении их к ответственности", - пояснили журналисты.

Накануне в Израиле разразился религиозный скандал из-за того, что группа харедим плевала в христиан в Старом городе, а активист "Оцма Иегудит" Элиша Йеред сказал, что "это - древняя еврейская традиция". Глава МИД Израиля, премьер-министр и президент пообещали бороться с нападениями и неуважением в отношении представителей других религиозных конфессий.

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