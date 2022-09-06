



Скандал: россиянка ударила украинскую девочку на борту самолета

Россиянка на глазах у пассажиров ударила украинскую девочку на борту самолета, летевшего из Вены в Валенсию.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что женщина ударила ребенка из-за подушки с изображением воина ВСУ и русским военным кораблем.

Мама девочки Роксолана Малий написала заявление в полицию.

"В этом есть суть войны в Украине. Она бьет моего ребенка, окружающие это видят, а она говорит: "Я ничего не делала", - возмутилась женщина.