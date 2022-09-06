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Скандал: россиянка ударила украинскую девочку на борту самолета
06.09.2022 15:25 Алина Груднева

Скандал: россиянка ударила украинскую девочку на борту самолета

Россиянка на глазах у пассажиров ударила украинскую девочку на борту самолета, летевшего из Вены в Валенсию.

 
Об этом сообщают украинские СМИ.
 
Уточняется, что женщина ударила ребенка из-за подушки с изображением воина ВСУ и русским военным кораблем.
 
Мама девочки Роксолана Малий написала заявление в полицию.
 
"В этом есть суть войны в Украине. Она бьет моего ребенка, окружающие это видят, а она говорит: "Я ничего не делала", - возмутилась женщина.

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