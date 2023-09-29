



Скандал разгорается: женщин-охранниц уволят из тюрем строгого режима

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и комиссар Израильской тюремной службы Кэти Перри решили уволить женщин-надзирателей из подразделений безопасности в ближайшие дни после того, как выяснилось, что пять женщин-охранниц имели интимные отношения с заключенным в тюрьму террористом.



“Это было систематическое и непрерывное нарушение, которое больше нельзя терпеть. Эксплуатация женщин-охранников террористами и запрещенные отношения не будут допущены под моим руководством. Когда меня уведомили об инциденте, не было другого выбора, кроме как принять немедленное решение", – заявил Бен-Гвир.



Главный комиссар Кэти Перри добавила, что “в свете инцидента и его серьезности организация, которую я возглавляю, предпримет все необходимые шаги и будет проявлять нулевую терпимость к делам, связанным с этикой. Министр и я рассматриваем эту проблему как вопрос этики. В прошлом году мы провели массовый набор и приняли на работу более 1000 надзирателей. Поэтому я буду работать над продвижением процесса исключения женщин и замены их в ближайшие дни”.



Утром в пятницу, 29 сентября, выяснилось, что пять женщин, которые служат охранниками в тюрьме “Рамон”, имели интимные отношения с заключенным в тюрьму террористом, связанным с ФАТХ и причастным к убийству нескольких израильтян.

Детали расследования Израильской тюремной службы были переданы в “Лахав 433”. Один из тюремных охранников был задержан для допроса, а затем отпущен под домашний арест