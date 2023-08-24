



СК проверит версию "внешнего воздействия" на самолет Пригожина

Как рассказал источник в правоохранительных органах, следствие рассмотрит несколько версий крушения бизнес-джета Embraer Legacy. Среди них есть ошибка пилотирования и технические неполадки. Кроме того, не исключается версия внешнего воздействия на самолет.



Об этом сообщает издание "РБК".



– Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, – передает СМИ слова источника.