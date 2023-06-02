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Шебекино | Фото: скриншот
02.06.2023 11:37 Алина Груднева

Ситуация в районе Шебекино: двое погибших, двое раненых

В результате обстрела поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте", - сообщил он.

По словам Гладкова, во второй машине пострадали еще два человека. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй - осколочные ранения нижних конечностей. Оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.
 

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