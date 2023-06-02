



Ситуация в районе Шебекино: двое погибших, двое раненых

В результате обстрела поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области есть погибшие и раненые.



Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



"Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте", - сообщил он.



По словам Гладкова, во второй машине пострадали еще два человека. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй - осколочные ранения нижних конечностей. Оба раненых находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.

