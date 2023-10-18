



Ситуация накаляется: теперь беспорядки возле посольства Израиля в Греции

Вечером, 18 октября, по всему миру продолжили собираться масштабные демонстрации в поддержку палестинцев.



В Афинах на такой митинг пришли тысячи людей.



Они прошли маршем к израильскому посольству, в результате чего начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый и светошумовые гранаты.



Аналогичная ситуация ранее была в Бейруте возле американского посольства. А в турецкой Анкаре демонстранты публично сожгли израильский флаг, на котором также была свастика и "кровавые следы" рук.

