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Ситуация накаляется: теперь беспорядки возле посольства Израиля в Греции
18.10.2023 22:57 Алина Груднева

Ситуация накаляется: теперь беспорядки возле посольства Израиля в Греции

Вечером, 18 октября, по всему миру продолжили собираться масштабные демонстрации в поддержку палестинцев.

В Афинах на такой митинг пришли тысячи людей.

Они прошли маршем к израильскому посольству, в результате чего начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый и светошумовые гранаты.

Аналогичная ситуация ранее была в Бейруте возле американского посольства. А в турецкой Анкаре демонстранты публично сожгли израильский флаг, на котором также была свастика и "кровавые следы" рук.
 

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