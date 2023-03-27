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Ситуация накаляется: мировые авиакомпании отменяют рейсы в Израиль
27.03.2023 17:14 Евгения Маркова

Ситуация накаляется: мировые авиакомпании отменяют рейсы в Израиль

Сегодня, в понедельник, в аэропорту Бен-Гурион из-за забастовки были частично отменены авиарейсы, и сейчас влияние ситуации в стране на авиасообщение в Израиле ухудшается —  крупные международные авиакомпании объявили об отмене рейсов.

Изучение расписания рейсов Национального аэропорта показывает, что были зарегистрированы отмены рейсов El Al, Turkish Airlines, Lufthansa, Air France, Wizz Air, Emirates, Tus Airways и других.

Судя по всему, это только начало отмен. Представители многих авиакомпаний, работающих в Израиле, сообщают об изучении возможности продолжения выполнения рейсов в Израиль и мониторинге ситуации в стране в ближайшие часы.
 

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