



Ситуация на границе РФ и Украины: российский губернатор попал под обстрел

По информации российских губернаторов трех областей на границе с Украиной, в приграничных районах неспокойно.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.



"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.



По информации губернатора, в результате обстрела один человек погиб, еще трое получили ранения. Повреждены семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта.



Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. По всей Белгородской области с середины апреляч введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.



В субботу глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район, погиб один человек. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.



Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области. В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет.



При этом он опроверг сообщения о попытках прорыва в Климовский район украинской ДРГ.



"Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной", - добавил он.