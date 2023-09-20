



Системы навигации GPS аэропорта Бен-Гурион блокируются из-за рубежа



В последнее время все больше самолетов приземляются в Израиле по маршрутам, проходящим над районом Хашмонаим. Такой маршрут требует от самолетов, заходящих на посадку в Израиль, более длинного разворота, чем маршрут, позволяющий совершить посадку над Тель-Авивом непосредственно в аэропорту Бен-Гурион.



Как стало известно газете Исраэль Ха Йом, причина этого - серьезные помехи работе GPS. В последние месяцы в Израиле наблюдаются постоянные сбои в работе GPS. Источники помех находятся за пределами Израиля. Это не позволяет самолетам приземляться по стандартным маршрутам. По этой причине большинство посадок совершается по специально выделенному маршруту, на котором можно осуществлять наземную навигацию (ILS), проходящему над населенными пунктами Модиин-Илит, Хашмонаим, Лапид и Кфар-Ораним.



Жители этих районов обратились к главе Совета Биньямина - Исраэлю Ганцу с жалобой на шум, от пролетающих над ними пассажирских самолетов. В течение многих лет пассажирские самолеты заходили на посадку над районом Биньямина, но теперь, по их словам, полеты стали невыносимой помехой днем и ночью.



Ганц обратился в администрацию аэропорта с жалобой на необычный шум, и в ответ ему сообщили, что причиной участившихся посадок самолетов над поселениями Биньямина являются помехи в навигации.



"В большинстве случаев, как по оперативным, так и по экологическим причинам, посадки осуществляются с использованием RNP-захода (посадка с использованием систем GPS самолета), за исключением периодов штормовой погоды и плохой видимости, а также во время сбоев в работе систем GPS", - пишет Ирис Раз, руководитель отдела качества окружающей среды управления аэропортов. "В последние месяцы Государство Израиль сталкивается с непрекращающимися помехами в работе GPS-систем, создаваемыми неизвестными источниками, вероятно, находящимися за пределами Государства Израиль. Эти помехи практически полностью исключают возможность осуществления процессов RNP, поэтому почти все посадки осуществляются по маршруту ILS (посадка по наземному навигационному оборудованию), который представляет собой длинный маршрут, проходящий над Модиин-Илит, Хашмонаим и Кфар-Ораним”.