Сирия: задержаны десятки офицеров за "шпионаж" на Моссад
В Сирии задержаны десятки офицеров сирийской армии по подозрению в шпионаже на Моссад.
Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Уточняется, что разведка сирийского режима в сотрудничестве с "Хизбаллой" арестовала десятки офицеров, а также других сирийских граждан по подозрению в сотрудничестве с Израилем.
Аресты проводились в городах Дамаск, Алеппо, Мезаиф и Тартус. Некоторые из них были освобождены.
Офицеры якобы передавали географические координаты Израилю, помогая таким образом в недавних атаках на аэропорты Дамаска, Алеппо и их окрестности.
Среди задержанных оказались офицеры ПВО и солдаты частей, дислоцированных в районе аэропортов Алеппо и Дамаска. Всего под стражей остались 27 человек.