



Сирия: задержаны десятки офицеров за "шпионаж" на Моссад

В Сирии задержаны десятки офицеров сирийской армии по подозрению в шпионаже на Моссад.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Уточняется, что разведка сирийского режима в сотрудничестве с "Хизбаллой" арестовала десятки офицеров, а также других сирийских граждан по подозрению в сотрудничестве с Израилем.

Аресты проводились в городах Дамаск, Алеппо, Мезаиф и Тартус. Некоторые из них были освобождены.

Офицеры якобы передавали географические координаты Израилю, помогая таким образом в недавних атаках на аэропорты Дамаска, Алеппо и их окрестности.

Среди задержанных оказались офицеры ПВО и солдаты частей, дислоцированных в районе аэропортов Алеппо и Дамаска. Всего под стражей остались 27 человек.