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Сирия: в результате удара по Алеппо есть "материальные потери"
30.12.2023 17:50 Алина Груднева

Сирия: в результате удара по Алеппо есть "материальные потери"

В сирийских СМИ, связанных с режимом Асада, сообщили о "материальных потерях" в результате ударов, приписываемых Израилю, по Алеппо.

По данным SANA, военный источник сообщил, что израильские истребители запустили ракеты над Средиземным морем, к западу от Латакии, поразив несколько объектов в городе.

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Какие именно объекты подверглись ударам, информация не раскрывается. Согласно одним сообщениям, под удар попал аэропорт. 

Другие же источники эти данные опровергают, заверяя, что тот работает в обычном режиме. Информация о пострадавших по-прежнему не поступала.

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